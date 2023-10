Prima ancora del gol di Manuel Locatelli, prima ancora dell'espulsione di Thiaw, c'è stata l'altra sliding doors della partita, la prima ma non per questo meno importante, anzi. Ovvero. Un miracolo dopo 14 minuti; senza quello, la Juve avrebbe rischiato concretamente di vivere un'altra notte da dimenticare contro il Milan, l'ennesima.Il primo tassello per la vittoria bianconera è stato messo dal polacco, che per il resto del match non è stato mai chiamato in causa. Un solo grande intervento in 90 minuti, proprio come fanno i portieri di alto livello, che rispondono presente nelle poche occasioni in cui serve.in casa rossonera; in realtà, a fare la differenza non è stato il loro forfait ma la presenza di Tek.Nella difesa che regge anche in condizioni di emergenza viste le assenze di Danilo ed Alex SandroLui, che di quel pomeriggio infausto era stato il protagonista principale. Rialzarsi e reagire, non rimanendo fermi sugli errori commessi, è una caratteristica importante per tutti ma fondamentale per chi sta tra i pali. Szczesny ha dimostrato ancora una volta, come due anni fa, che questa "qualità" non gli manca.Spesso si è discusso del suo. E la stessa Juve, in un momento in cui una delle parole più ricorrenti è "sostenibilità" e "razionalizzazione dei costi", qualche pensiero su lasciar partire Tek ce l'ha avuto in estate.Ecco, dopo la parata su Giroud o quella contro l'Atalanta sulla punizione di Luis Muriel, quei 6,5 milioni di euro pesano un po' di meno.