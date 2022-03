Szczesny 7.5. La pagella di "Tek" parla chiaro. La Polonia è andata a prendersi il Mondiale di Qatar 2022 dopo la partita sofferta contro la Svezia. Robert Lewandowski l'ha sbloccata, poi Szczesny ha eretto il muro. "L’estremo difensore della Juventus ha chiuso la saracinesca in due occasioni piuttosto nette per gli ospiti, facendo capire che non era serata. E proprio da un suo lancio - si legge su Tuttosport - quasi senza pretese è scaturito il raddoppio di Zielinski, a sua volta favorito da un errore svedese dal quale nasceva un rimpallo che spalancava al partenopeo la strada verso Olsen, fulminato da un tocco deciso sul primo palo".