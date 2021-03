Nella finestra dedicata alle nazionali a fine marzo, la prima del 2021, la Polonia affronterà le prime tre giornate delle qualificazioni ai Mondiali del Qatar: contro l'Ungheria giovedì 25, contro Andorra domenica 28 e contro l'Inghilterra mercoledì 31. Per questo trittico di sfide, il c.t. Paulo Sousa (ex allenatore della Fiorentina) ha confermato anche la convocazione di un giocatore della Juventus: Wojciech Szczesny. Gli altri due portieri convocati sono i due Lukasz: Fabianski (del West Ham) e Skorupski (anche lui gioca in Serie A nel Bologna).