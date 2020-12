Juve-Atalanta 1-1 è stata anche la partita dei portieri. Non solo quello atalantino Gollini, che ha parato il rigore a Ronaldo, ma anche Wojciech Szczesny. Queste le parole del polacco a Sky Sport: "Il mio collega ha fatto i miracoli, io parate più semplici ma pure io tante. Stasera potevamo sicuramente meglio. È difficile giocare bene contro l'Atalanta, sono sempre partite sporche con uno contro uno a tutto campo. Quando ti capita di creare 4-5 palle gol bisogna buttarla dentro, ma Gollini le ha salvate e complimenti a lui. Il campionato equilibrato? Sì, tante squadre lotteranno per lo scudetto: ce la giocheremo fino alla fine. Ronaldo e Morata non segnano? Beh, oggi ha fatto un bel gol Chiesa, l'altra volta ci è riuscito Dybala: li abbiamo i giocatori per segnare. I pareggi? 5-6 sono troppi, sempre 2 punti persi, qua alla Juve si gioca per vincere sempre".