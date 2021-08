Sì, il polacco è a tutti gli effetti il numero uno della Juve, ma dovrà tornare ai suoi livelli se non vorrà essere "superato" da uno scalpitante Mattia: è quanto riporta La Gazzetta dello Sport, che spiega come la fiducia di Allegri nei confronti del portiere sia intatta, ma Perin potrebbe diventare un serio candidato alla maglia da titolare qualora Szczesny dovesse continuare ad essere in crisi.