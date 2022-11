Il portiere dellaWojciechha concesso un’intervista a Repubblica, dopo la vittoria di ieri con la suain cui ha anche parato un rigore.– "È l’obiettivo con cui siamo venuti qui, ma già essere in Qatar è un onore: voi italiani per esempio non vi siete qualificati per due volte di seguito, no?".– "Non vorrete dare tutti i meriti a Filippi adesso? Scherzo, abbiamo trovato un metodo di fare l’analisi dei rigoristi alla Juve e ogni tanto si para. Negli ultimi due anni la statistica è molto positiva, i rigori parati sono più di quelli subiti: direi che il metodo funziona".– "Si viene al Mondiale per giocare contro i giocatori più forti al mondo. Con tutto il rispetto per i giocatori dell’Arabia Saudita, io voglio confrontarmi con i migliori e Messi è sicuramente uno di questi. È un bello stimolo, sì".– "Non riduciamo tutto a Juve-Inter, non c’entra nulla, siamo qui con le nostre nazionali e pensiamo solo a quelle".