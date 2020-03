Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny​ ha parlato ha parlato a Sky Sport, collegato in video conferenza. Molti i temi affrontati dal bianconero: la sfida con l'Inter, la quarantena e le statistiche in Serie A. Ecco le sue parole: “Miglior percentuale di parate in Italia e solo Alisson meglio di me? La percentuale delle parate è una statistica che non mi interessa tanto, so che devo parare, ma non riguarda gli altri aspetti del mestiere. È bello essere in alto in queste statistiche, ma il lavoro del portiere si giudica in modo diverso, non dalle statistiche. Alisson al top? Penso sia il più forte al mondo ora, a Roma ho passato un anno con lui, si è visto subito che sarebbe diventato di questo livello. È lui il più forte”.