Una stagione meravigliosa, quella di Tek Szczesny. E poi un incitamento fortemente juventino, con il rumore dei nemici ancora troppo forte, ancora troppo pesante: "Un sacco di persone vorrebbero vederci morti, ma siamo più vivi che mai". Ecco, la versione bianconera - fino in fondo, almeno - rappresentata dal portiere polacco ha entusiasmato parecchi tifosi. Tutti gli altri erano rimasti estasiati dalla grande prestazione elargita a San Siro: interventi continui e soprattutto decisivi. Per quella che probabilmente è la sua migliore annata a Torino. Come ricorda Tuttosport, citando il sito specializzato Fbref, Tek ha una percentuale di rendimento (si calcola con numero di tiri in porta e gol subiti) dello 0,729%, alle spalle solo dello 0,770% di Silvestri.