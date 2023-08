Tra i tanti nomi messi in discussione in questa sessione di mercato, c'è anche quello di Woijciech. Il portiere polacco è infatti finito nel mirino del Bayern Monaco, che è alla ricerca di un sostituo di Neuer, considerando anche la cessione di Sommer all'Inter. Proprio per questo, dalle parti della Continassa si sono sempre guardati attorno in cerca di un eventuale alternativa, ma con l'obiettivo principale di continuare a blindare il polacco fino a nuovo ordine.- Desiderio che è lo stesso dell'ex portiere di Arsenal e Roma, che ha in testa 'solo la Juve' e lo ha ribadito a chiare lettere nell'intervista rilasciata ai microfoni di TVP SPORT: 'So che sono e sarò un giocatore della Juventus, a meno che non vogliano cedermi. Sono legato a questo club e rispetto le loro decisioni. Mi vogliono qui per difendere la porta della Juventus. Qui è dove finisce questo discorso. Ho un sacco di soldi nella mia vita.Questo può bastare a spegnere ogni voce riguardante il suo presunto divorzio dalla Juve.- Parole che mettono in evidenza anche il suoal club, oltre al calcio che conta. Già, perchè di questi tempi 'snobbare' offerte provenienti dal mondo arabo sembra quasi impossibile, ma non per tutti, perchè