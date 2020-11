Szczesny protagonista di un simpaticissimo siparietto davanti alle telecamere. Dopo aver parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Ferencvaros, il portiere della Juventus è stato raggiunto dai microfoni di Esporte Interativo, emittente lusitana. Occasione per sfoggiare il suo portoghese, esordendo con un “Bom dia”, continuando poi facendo riferimento al suo compagno di squadra Cristiano Ronaldo. Sorrisi e occhiolini, il video è tutto da ridere (in gallery il simpatico botta e risposta).