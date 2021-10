. Qualche errore in momenti delicati, in una situazione in casa Juventus tutt'altro che idilliaca ha fatto finire il portiere al centro delle critiche. Ora Tek si è ripreso, nelle ultime uscite è stato protagonista di parate importanti e si prepara ad affrontare la sua Roma in uno scontro già importantissimo per bianconeri e giallorossi. La quiete dopo la tempesta, la serenità dopo un'estate vissuta tra voci di addio e il possibile, ingombrante, arrivo di Gigio Donnarumma.Ma cos'è successo in estate? Come ricorda calciomercato.com, ci sono state tante voci di addio tra Tottenham, Arsenal e Borussia Dortmund. La Juve è stata vicina a Donnarumma, con Fabio Paratici in dirigenza aveva chiesto informazioni a Mino Raiola sulle cifre del colpo: 10/12 milioni annui al giocatore più un'importante commissione all'agente.Così, la rinuncia a Donnarumma, i problemi di inizio stagione e la ripresa...