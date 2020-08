1









Ecco le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport da Wojciech Szczesny, eletto miglior portiere della Serie A appena conclusasi: "Premio miglior portiere dà soddisfazione naturalmente, ma i premi individuali non sono mai stati importanti per me. Valgono di più quelli di squadra, quelli alzati dal capitano. Questo campionato è stato molto strano, dato il Covid, difficile e sofferto. Ed è stato uno scudetto sottovalutato, perché vincere il campionato non è mai facile e arrivare al nono di fila è un risultato straordinario. Per il Lione vedo una squadra pronta, mi sembra una situazione simile a quella dell'ottavo di finale dell'anno scorso contro l'Atletico Madrid, dove al ritorno riuscimmo a ribaltare un risultato difficile. Faremo di tutto per ripeterci quest'anno, e non abbiamo dubbi che Ronaldo possa farcela ancora. Nelle partite decisive in Champions sa sempre fare la differenza, è pronto a un altro miracolo. Ritrovare ordine e motivazioni non sarà difficile, visto che ci giochiamo un obiettivo importante. I numeri delle ultime settimane non sono perfetti, ma tutte le squadre a un certo punto della stagione trovano difficoltà. Per fortuna noi abbiamo fatto più punti delle altre e abbiamo vinto lo scudetto, e questa è la cosa importante. Venerdì ci giochiamo l'obiettivo più importante della stagione e siamo tutti concentrati su quello. Il Lione lo vedo ben messo fisicamente, vedremo chi arriverà ai quarti... Ci serve ritrovare lo spirito giusto e le energie, anche senza i tifosi che in questi momenti ci hanno sempre aiutato: dobbiamo trovare le emozioni e lo spirito giusto per ribaltare il risultato. Certo, ci sono molte incognite: squadre che hanno diversi periodi di inattività, partite secche a porte chiuse, non esiste una favorita. Speriamo di poter fare qualcosa di bello per far gioire i tifosi con questa Champions.".