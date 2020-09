Non solo Juve, non solo nazionale polacca (con la quale ha perso 1-0 in Olanda e vinto 2-1 in Bosnia). Wojciech Szczesny ieri si è scatenato su Instagram per pubblicizzare due eventi non calcistici che lo riguardano da vicino. In primis ha lanciato, con foto e stories, il nuovo singolo della moglie Marina Luczenko, attrice e cantante sua connazionale. La canzone si intitola "Nigdy Wiecej" e l'ha realizzata insieme al rapper Young Igi. Poi, Szczesny ha usato la nuova canzone per lanciare, all'interno di una scintillante automobile, il proprio nuovo profilo su TikTok (dove si chiama ​ @wojciechszczesny1).