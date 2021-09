Szczesny sbaglia ancora e la Juve perde. Il Napoli pareggia grazie al terzo errore grave del portiere polacco in questo campionato, poi vince per un'altra indecisione. Punti persi, distanze allungate e brutte figure, per lui e per la Juve, che ora scivola a -8 dalla vetta del campionato. I tifosi? Reagiscono piuttosto male e si scatenano sui social durante la partita. Il bersaglio è il polacco, non ritenuto adatto alla Juventus e in grado di compromettere una stagione.