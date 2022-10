Il polacco Szczesny è intervenuto durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Maccabi Haifa, dove ha commentato anche quelli che saranno gli impegni da affrontare prima dello stop per i Mondiali.'Ci sono tanti aspetti che hanno condizionato inizio stagione. La mancanza di giocatori importanti non ha aiutato, ma andava fatto meglio. Ora sono rientrati un po' di giocatori, altri ci stanno dando una grande mano. Alza anche l'autostima della squadra. Anche in condizioni difficili bisogna fare meglio, ci aspetta un mese e mezzo importante, servono risultati da portare a casa'.