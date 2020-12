Wojciech Szczesny ieri contro l'Atalanta, come in altre occasioni in questo avvio di stagione tra luci e ombre della Juventus di Pirlo, ha dimostrato di essere un portiere estremamente affidabile, la scelta giusta per il dopo Buffon effettuata dalla società durante la gestione Allegri. Ma come si può quantificare il valore dell'estremo difensore polacco rispetto ai colleghi della Serie A. Una graduatoria la prova a stilare Calciomercato.com in base al valore dei portieri del campionato italiano secondo Transfermarkt: Gianluigi Donnarumma comanda con un valore di 60 milioni di euro, segue proprio Szczesny con ben 35. Dietro lo juventino ci sono Alex Meret e Thomas Strakosha a 25, e di seguito gli altri,