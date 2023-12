Riflesso felino, solitamente in questi casi si dice così. Ancora una voltaè protagonista e con una super parata salva la Juventus sul finale di primo tempo traBatti e ribatti in area, pallone che arriva sul destro di Di Lorenzo che a botta sicura, da pochi metri, di prima prova a piazzarla in porta e portare in vantaggio i suoi. Non fa i conti, però, con i riflessi di Szczesny che, incredibilmente, ci arriva e salva la porta. Una parata che scatena le reazioni dei tifosi bianconeri sui social tra chi lo elegge migliore al mondo e chi lo paragona a Buffon.