Le parole di Szczesny ai microfoni di Przeglad Sportowy:



"Essere arrivati al Mondiale è un successo, passare il girone sarebbe un’impresa. Andrò al Mondiale senza aspettative, ma con grandi sogni. Se ci sarò nel 2026? Dopo questo vedremo cosa accadrà e come starò di testa e di fisico. Non credo di smettere fino ai 40 anni ma realisticamente non so quanto potrò dare fra quattro anni, al prossimo Mondiale. Se succede qualcosa di imprevisto, continuerò a giocare fino al 2030. Ma oggi per me è molto difficile immaginarlo".