"Voglio vincere più titoli, sono qui fino al 2024 e voglio vincere davvero tutto, è l'obiettivo di tutto il club e ogni giocatore, bisogna sudare e correre per arrivare a tutti i risultati. Tifosi? "Li voglio solo ringraziare tutti per quello che mi hanno dato e le sensazioni che ho quando sono allo Stadium, faccio la promessa di dare sempre il meglio per questo club". Ha parlato così Wojciech Szczesny dopo il rinnovo firmato e ufficializzato ieri, una promessa diretta al cuore dei tifosi e che ha una nuova scadenza: 2024, come il suo fresco contratto.



Un sorriso, il solito inconfondibile, e la voglia di essere protagonisti. Ma il portiere polacco non è il solo a gioire, anche la sua Marina - star e cantante famosissima - può esultare.



Non la conoscete? Eccola nella nostra gallery.