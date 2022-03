Szczesny, a DAZN, parla così dopo Sampdoria-Juve.



SUL RIGORE - "Sono stato fortunato, me l'aspettavo centrale. Poi si è mossa, e ho scelto un angolo e ho parato. Non c'era tanto pensiero dietro".



LA PREPARAZIONE - "E' bello, i rigori li studiamo, se ne pari uno nel momento importante è sempre una bella soddisfazione".



ABITUDINE A CERTE PARTITE - "Oggi abbiamo fatto bene, abbiamo controllato la partita. E' bello, si dice sempre che vincere aiuta a vincere. Nelle ultime partite, anche se soffriamo, troviamo il modo di portare a casa i 3 punti. Ci godiamo il momento positivo e non ci fermiamo".



13ESIMO CLEAN SHEET - "Un gol del genere può succedere, un gol su deviazione. Uno tiro bene e la mette sull'incrocio, uno tiro male e va deviata. Mi piacciono i clean sheet, mi spiace. Ma prendiamo i 3 punti".



CONSAPEVOLEZZA IN CHAMPIONS - "Bisogna fare un altro, il sedicesimo risultato utile. Sarà difficile, contro una squadra brava nel possesso. Sappiamo come affrontarli e come affrontare il turno".



DOCCIA FREDDA - "Oggi faceva un po' freddo, me ne faccio una calda, molto calda..."