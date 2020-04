1









Sono tanti i calciatori che nonostante la loro attività hanno il vizio del fumo. Tra questi c'era anche il portiere della Juve Szczesny che adesso ha smesso ma che nel 2015, ai tempi dell'Arsenal, venne addirittura multato. Parlando al podcast Arsenal Nation, il portiere bianconero ha ricordato un particolare avvenuto al tempo, dopo una sconfitta contro il Southampton: "Fumavo regolarmente, l'allenatore (Wenger ndr) lo sapeva. Voleva solo che i calciatori non fumassero nello spogliatoio e io lo sapevo".



MULTA - "Per via della tensione della partita fumai con la squadra ancora nello spogliatoio, andai in un angolo della doccia, in fondo alla stanza dove nessuno poteva vedermi e me ne accesi una. Qualcuno mi vide, non era neanche l'allenatore ma qualcuno glielo disse. Lo vidi alcuni giorni dopo e mi chiese se era vero, dissi di sì. Mi multò e la cosa finì lì. Mi disse: 'Starai fuori per un po' ma non ci fu nessuno scontro o confronto duro, fui molto professionale". STRAPPO -"Ero pronto a tornare in squadra qualche settimana dopo ma Ospina giocò molto bene nelle partite successive e continuò a giocare. Voleva dire che avrei dovuto convincerlo a farmi tornare titolare oppure dimostrare che ero il miglior portiere andando via in prestito. Suona strano ma a volte è la cosa migliore da fare".