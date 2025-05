Szczesny resta al Barcellona? Laporta allo scoperto

AFP via Getty Images

Wojciech Szczesny potrebbe restare al Barcellona anche nella prossima stagione. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi su una proposta di rinnovo biennale, è arrivata anche la conferma da parte del presidente blaugrana Joan Laporta. L’ex portiere della Juventus, arrivato in Catalogna per portare esperienza e affidabilità tra i pali, sembra aver convinto il club a puntare ancora su di lui.Laporta, intervistato da TV3, ha commentato così la situazione del portiere polacco: "Abbiamo ingaggiato Szczesny per la sua esperienza e gli abbiamo offerto un nuovo contratto. Speriamo che rimanga". Parole chiare, che confermano la volontà del Barcellona di continuare con l’estremo difensore, ritenuto una figura importante per la crescita e la stabilità del gruppo.

Il rinnovo biennale proposto rappresenta un segnale di fiducia nei confronti di Szczesny, che ha dimostrato solidità e leadership anche nelle partite più delicate della stagione. Ora la palla passa al giocatore, che dovrà decidere se accettare la proposta e prolungare così la sua avventura in blaugrana.La sensazione è che l’accordo possa concretizzarsi nei prossimi giorni, dando continuità al progetto del Barcellona tra i pali.