Poche parate ma decisive, come fanno i grandi portieri nelle grandi squadre. Ecco,n cui Tek è stato protagonista in negativo con più di un errore grossolano. Da quel momento però la Juve non ha più subito gol; imbattibilità che dura da 590 minuti; grazie a una ritrovata solidità difensiva data da Massimiliano Allegri ma anche da alcuni interventi del polacco.A Firenze solo due veri interventi ma dal coefficiente di difficoltà molto elevato. Contro il Milan a San Siro una grande parata su Giroud quanto il risultato era ancora 0-0 e per finire, il miracolo vero e proprio contro l'Atalanta sulla punizione all'angolino di Luis Muriel. Tek ha reagito da campione dopo il 4-2 con il Sassuolo, anche grazie, scrive Tuttosport, alla complicità di Allegri, perfetto gestore degli equilibri dello spogliatoio. D'altrondeMax invece non ha avuto dubbi, ha confermato l'ex Arsenal con le parole e con i fatti. I risultati sono sotto gli occhi di tutti.