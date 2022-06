Le parole di Szczesny dal ritiro della Polonia:



RAMSEY – “Io lo prenderei. Un Aaron Ramsey in forma è un ottimo giocatore. Questo è stato un grande problema per lui negli ultimi anni. Dipende da Aaron e dal club. Se riuscirà a rimettersi in forma sarà un ottimo acquisto per la nostra squadra o per qualsiasi altro club in Europa perché è un calciatore eccezionale".