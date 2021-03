Wojciech Szczesny ha parlato a Sky Sport dopo il successo della Juventus contro lo Spezia: “Il risultato di stasera me lo prendo, però c’è da migliorare. Siamo consapevoli che stiamo passando un momento non bellissimo, ma adesso si gioca la stagione”



TOP 5 MONDIALE – “Io non mi permetto di fare un giudizio del genere. Cerco di fare il meglio per la Juve, poi le classifiche dei portieri è roba vostra, io cerco di fare il mio compito al meglio”



SUL GRUPPO – “Questo è un gruppo fantastico, con l’arrivo di Pirlo abbiamo delle idee chiare. Ogni tanto sbagliamo, ma come personalità di gruppo è uno dei gruppi migliori. Siamo convinti che il lavoro che ci propone il mister è giusto, sappiamo che dobbiamo crescere tanto soprattutto in Europa”.