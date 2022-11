Nella giornata di ieri la Polonia ha superato l'Arabia Saudita per 1-0 grazie alla rete di Zielinski, ma quel che fa notizia per tutti i tifosi juventini è stato il calcio di rigore parato da Szczesny ad, con successivo miracolo sulla ribattuta da pochi passi. Anche se a dirla tutta non fa più quasi notizia, dato che quello di ieri è stato il 25esimo rigore parato in carriera dal polacco, che si conferma sempre più insuperabile dagli 11 metri. Tra i tanti neutralizzati, alcuni sono anche di 'pregevole fattura', come quelli parati ad Higuain e Rooney, o ai due respinti a Lorenzo Isnigne. Ecco nelladi seguito