Quarto compleanno in bianconero per Wojciech Szczesny. Il nostro numero 1 compie oggi 31 anni, con la testa già rivolta all'impegno di oggi pomeriggio contro l'Atalanta. Un'altra grande partita da vivere insieme.



«Spero di imparare tanto, qui. La Juve mi ha scelto, è il posto giusto: io voglio vincere e migliorarmi costantemente, qui c’è la mentalità giusta per farlo, questo è un grande passo avanti nella mia carriera, sono pronto ad accettare la sfida per raggiungere grandi obiettivi». Si era presentato con queste parole e in bianconero ha vinto - tre scudetti, due Supercoppe e una Coppa Italia fin qui – ed è cresciuto, esattamente come si auspicava.



Giorno dopo giorno, Tek ha saputo migliorarsi, rappresentando un punto di riferimento per la squadra in tutti i momenti attraversati in queste stagioni. E ha voglia di crescere e vincere ancora. A cominciare da oggi.



Buon compleanno da tutti noi!