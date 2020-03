Wojciech Szczesny, portiere della Juve, ha parlato a Sky Sport, collegato in video conferenza. Tra i temi affrontati la quarantena, che il polacco sta vivendo da solo a casa, senza la sua famiglia: "Sto bene io, grazie, sono un po’ annoiato visto che oggi sono due settimane che sono a casa in quarantena. Io sono da solo a Torino, la mia famiglia qualche settimana fa è tornata in Polonia. Sto passando questo periodo in maniera molto tranquilla: dormo tantissimo, mi rilasso, faccio qualche allenamento per farmi trovare pronto quando riprenderà il campionato”.