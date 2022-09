Come racconta il Corriere dello Sport, per Szczesny c'è un mezzo sospiro di sollievo. La Juve non ha reso nota la prognosi ma è stimabile che lo stop possa essere di un paio di settimane, come da casistica di questa tipologia di contrattempi. Szczesny salterà quindi sicuramente la Fiorentina e il debutto in Champions League in casa del Paris Saint Germain. Il resto si vedrà, a seconda di come evolverà il recupero.