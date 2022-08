Mattia Perin dovrebbe riaccomodarsi in panchina per sabato, allo Stadium, contro la Roma. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, tornerà Wojciech Szczesny, il titolare designato, tra i pali. Ha saltato le prime due uscite ufficiali di Serie A a causa di una lesione di basso grado al flessore, ma sta per rientrare. E intanto Allegri si è preso una conferma: la presenza di Perin come 12 è preziosa, affidabilità e talento in ogni situazione.