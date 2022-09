Manca poco meno di una settimana alla ripresa del campionato e in casasi percepisce un clima di tensione che non si avvertiva neanche nelle ultime due stagioni precedenti, quando i risultati altalenanti ottenuti con Pirlo prima e con Allegri poi, non lasciavano trasparire una certa tranquillità nell'ambiente. Ecco perchè servirà una reazione immediata, a partire dalla prossima sfida contro il Bologna, in cui l'allenatore livornese dovrà essere bravo a 'riattaccare la spina', oltre a fare le scelte giuste. Max potrà contare anche sul recupero di qualche pedina importante, con i nomi di Locatelli, Rabiot e Alex Sandro che sembrano essere stati totalmente depennati dalla lista del J Medical.Ci sarà sicuramente invece, rientrato in nazionale dopo l'infortunio che lo ha costretto a restare fuori per circa un mese. Il polacco è dunque pronto a 'riprendersi' il suo posto tra i pali, come da sempre stabilito e come tutti, o quasi, si aspettino che sia così. Almeno, questo era il pensiero ricorrente prima che la stagione prendesse il via, ma ledi Mattiasembrano aver. Già, perchè è vero che Szczesny è in realtà il 'vero' numero 1 di Madama, ma adesso bisognerà capire quanto e in che modo verrà ritagliato lo spazio per l'ex Genoa. Non è da escludere infatti che il vice-Szczesny sarà presente esclusivamente per le gare di Coppa Italia e anzi,nasce inevitabilmente da sè.