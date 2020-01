"Pronti a ripartire subito in questo 2020 vincendo tutti i trofei possibili". Così il portiere della Juventus Szczesny ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24, che ha anche aggiunto: "Dobbiamo migliorare in difesa, solitamente il campionato lo vince lo squadra che subisce meno gol. Abbiamo le qualità per farlo, serve ritrovare la voglia di soffrire e lottare per non prendere gol. Conoscendo i miei compagni so che lo faremo molto presto".



CAMPIONATO - "Per lo scudetto non c'è solo l'Inter, anche la Roma sta molto bene. Qualche settimana fa nessuno parlava della Lazio, ma è una delle squadre più forti del campionato. In corsa per la vittoria ci sono queste tre".



NUOVI ARRIVI - "Kulusevski è davvero forte, la Juve ha fatto un gran colpo. Giusto che sia tornato a Parma, deve fare ancora esperienza nel nostro campionato. Due anni fa è arrivato Cristiano, ora Ibra al Milan. Ci sarà da divertirsi, questi giocatori alzano il livello".