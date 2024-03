Szczesny, le parole dopo la qualificazione agli europei

Szczesny dopo aver trascinato la Polonia ad Euro2024 battendo ai rigori il Galles, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal canale ufficiale della UEFA: "È divertente per un portiere quando si va ai rigore, è il genere di cosa che sogni, quindi per me è una bella cosa. Siamo felici e anche sollevati. Alla fine eravamo un po' sotto pressione e quando si tratta dei calci di rigore è una lotteria. Mi dispiace per i gallesi, hanno giocato una partita molto buona e solida”."Avremmo dovuto passare il turno senza problemi nella fase a gironi. Non l'abbiamo fatto, ma oggi abbiamo portato a termine il lavoro.. Quindi devo dire che c'era una certa pressione. Ho già giocato alcune partite così ed è sempre un'occasione divertente”.