Le parole di Szczesny dal ritiro della Polonia, riportate dal media inglese The Sun:



POGBA - “Sarei molto felice di vederlo. Ha fatto benissimo nella sua precedente esperienza alla Juventus, quindi sarebbe un ottimo acquisto per la squadra. È un giocatore di buon livello ed esperienza e ha un buon ricordo di Torino. Se è ancora un topl player? Assolutamente! Forse negli ultimi due anni la costanza del suo gioco e gli infortuni non lo hanno aiutato allo United. Ma quando è in forma, è ancora uno dei migliori al mondo".



RAMSEY – “Io lo prenderei. Un Aaron Ramsey in forma è un ottimo giocatore. Questo è stato un grande problema per lui negli ultimi anni. Dipende da Aaron e dal club. Se riuscirà a rimettersi in forma sarà un ottimo acquisto per la nostra squadra o per qualsiasi altro club in Europa perché è un calciatore eccezionale".