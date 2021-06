Il portiere della​Wojciechè intervenuto ai microfoni del media polacco ​meczyki.pl ( QUI le dichiarazioni integrali) e, tra le altre cose, ha parlato dell'esperienza di Andreasulla panchina bianconera: "Lo stimo molto, credo che abbia conoscenze, capacità e idee. Il suo lavoro nel club pagherà nel prossimo futuro. Ho avuto molti allenatori nella mia vita e penso di poterlo giudicare in modo molto razionale, freddo. Gli auguro buona fortuna e so che ovunque andrà potrà farlo, perché è già un ottimo allenatore. Lo so, è un'opinione impopolare."