Szczesny pazzo del Barcellona: 'Un club speciale, volevo farne parte. Abbiamo sempre noi la palla'

Calciomercato

Wojciech Szczęsny, dopo l’addio alla Juventus ha trovato nuova linfa con la maglia del Barcellona. Il portiere polacco, protagonista nella vittoria in Coppa del Re contro l’Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di TVP Sport esprimendo tutto il suo entusiasmo per la scelta fatta e per il rendimento della squadra.BARCELLONA SPECIALE - "Quando sono uscito dal ritiro, l’ho fatto perché credevo che questa squadra potesse fare qualcosa di speciale. Volevo farne parte. Ora è il momento di trasformare i sogni in obiettivi. Tutti i trofei in palio restano alla nostra portata. Questo è un momento fantastico, e abbiamo già portato a casa un trofeo”.

LA PROVA CON L'ATLETICO - “Quella contro l’Atletico è stata la mia diciannovesima partita consecutiva senza sconfitte, ed è bello giocare gare in cui, nonostante la pressione finale, devo solo evitare errori. È un lavoro molto piacevole, lo consiglio a tutti i polacchi: impegnatevi per avere un mestiere così!"IL MOMENTO - “Mi fa piacere che si dica che stiamo bene fisicamente, ma io me ne sto lì fermo per gran parte della partita. La chiave è che abbiamo la palla per la maggior parte del tempo. Quando dovremo affrontare sfide più impegnative, saremo ancora freschi. È più facile conservare energie così”