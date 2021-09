"Resta sereno, sei sempre il più forte". Così, il primo maestro diin Italia, ha voluto confortare il portiere delladopo gli errori di Udine, certo che il polacco sia ancora uno dei migliori nel suo ruolo a livello europeo. Un messaggio che l'ex preparatore dellaripeterebbe anche oggi, alla luce della partita contro ilche ha visto nuovamente l'estremo difensore rendersi protagonista in negativo."Mi sembra che qui ci sia stata anche una componente di sfortuna, voleva trattenere la palla e gli è scappata" analizza Nanni nel corso di un'intervista a Tuttosport, definendo Szczesny "una garanzia". "Non si può pensare che sia diventato scarso all'improvviso" prosegue, sostenendo che "Wojciech non è uno che ha bisogno di aiuti, tanto che di solito è il primo a consolare i compagni quando sbagliano". "È uno freddo, e questo lato della sua personalità lo aiuterà a uscire da questo momento sfortunato" assicura infine Nanni, al fianco del portiere tra il 2015 e il 2016.