"Wojciech Szczesny è stato oggi sottoposto, ad opera del Dr Cugat a Barcellona, ad un intervento per via artroscopica al ginocchio destro, di “pulizia” articolare e di regolarizzazione del menisco mediale. L'intervento è perfettamente riuscito e il giocatore inizierà da subito le cure fisioterapico/riabilitative". Il comunicato stampa non lascia spazio ad altre interpretazioni: il problema al ginocchio, per il portiere polacco, è ormai passato. Certo, ci vorrà tempo. Soprattutto, ci vorrà riposo. E l'estremo difensore ha tutta un'estate per recuperare, per stare al massimo in vista della prossima stagione. La 'prognosi' resta di 45 giorni.