Contro il Sassuolo tra i pali ci sarà Mattia Perin, questo riferisce Tuttosport. Nonostante Szczesny da oggi torna a disposizione dello staff, Allegri ha deciso di tenerlo a riposo per il week end dopo quanto accaduto contro lo Sporting. Il polacco quindi avrà ancora tempo per recuperare soprattutto mentalmente e punta alla sfida di ritorno in Europa League.