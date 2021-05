"Gioca Szczesny". Così Andrea Pirlo scioglie le riserve in merito a chi giocherà in porta contro l’Inter. Panchina per Gigi Buffon, che a fine anno lascerà la Juventus come annunciato pochi giorni fa, e potrebbe avere un’ultima occasione contro l’Atalanta, in finale di Coppa Italia. L’ultima chance di vederlo volare tra i pali della porta bianconera, come fatto contro il Sassuolo quando ha parato il rigore di Berardi.