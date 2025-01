Szczesny: 'Non ero d'accordo con la Juventus ma Giuntoli è stato onesto'

Getty Images



Le parole di Szczesny sull'addio alla Juventus

rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato del suo addio alla Juventus e se avesse rimpianti per come è finita la storia in bianconero: "No, zero. Sorpreso all’inizio sì, ma mi hanno trattato con grande rispetto. Giuntoli dopo avermi comunicato la sua decisione con me è stato perfetto"."La Juve mi ha mandato un preparatore a Marbella per evitarmi di dover tornare a Torino ed essere fuori rosa. Giuntoli è stato molto onesto e disponibile e abbiamo trovato una soluzione. Che non fossi d’accordo con la scelta è un’altra cosa, ma non ho provato nessun tipo di rammarico verso di lui o verso l’allenatore, ho accettato la scelta e ho deciso di lasciare il calcio”.