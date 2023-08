Nell'ampia intervista rilasciata questa mattina, il polacco Szczesny ha parlato anche del suo futuro e di quando pensa di ritirarsi.'Sta diventando sempre più grande perché so di avere sempre meno stagioni davanti a me. Cerco di godermi il momento perché non so per quanto tempo potrò giocare ai massimi livelli. Per ora mi sento bene, ma non mi sento pronto per giocare fino ai 40 anni. Come Buffon? No no. Penso di non avere molto tempo a disposizione. Cerco di godermi il momento e il fatto di trovarmi in un posto del genere, mi sento una figura importante nel club. Farò del mio meglio per riportare questo club al top'.