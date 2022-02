Wojcech Szczesny è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Empoli-Juve.



POLONIA-RUSSIA - "Ho deciso di non giocare la partita dei play-off, sono contento che anche i miei compagni hanno fatto lo stesso. Se perderemo a tavolino sapremo di aver fatto la scelta giusta. Il nostro l'abbiamo fatto".



LA MOGLIE MARINA - "La mia famiglia è molto lontana dall'Ucraina, per ora stanno tutti bene, ma in Ucraina ci sono persone nascoste che cercano di scappare. La situazione è brutta, dispiace molto".



UN MESSAGGIO - "Io non ce l'ho con tutti i russi, so che la maggior parte è contro la guerra ma il governo ha fatto questa scelta ed è molto brutto. I social non ci sono solo per esultare dopo una partita vinta, ma per dire come stanno le cose. Sono contento che tutti abbiamo fatto la cosa giusta, ora andiamo avanti. Nedved? Anche io spero che tutte le Nazionali seguano il nostro esempio, vedremo se la FIFA darà il Mondiale a tavolino alla Russia o se avrà le palle di escluderla". SCUDETTO - "Un'occhiata in alto va sempre, è istinto... Abbiamo obiettivi molto importanti, siamo dietro ma quelle davanti stanno frenando. Facciamo una partita alla volta, oggi i tre punti erano fondamentali. Domani si scriverà che la Juve è tornata in corsa, noi dobbiamo arrivare a 83 punti e basta. Allegri? Ci dice di vincere la prossima. Se arriviamo a 83 bene, se non bastano...".



EMPOLI - "Hanno pressato uomo contro uomo a tutto campo, so che sembra una scusa ma non potevamo mai trovare la profondità perchè c'era un forte vento contro, eravamo costretti a giocare a campo aperto e a volte si sbaglia. Nel secondo tempo è andata un po' meglio ma l'Empoli l'ha preparata benissimo e ci ha messo in difficoltà".



VLAHOVIC - "Uno come lui porta entusiasmo, sul campo si vede che ci dà presenza, è molto bravo a tenere palla, poi davanti alla porta non sbaglia quasi mai. Sarà molto importante per il futuro di questa squadra".