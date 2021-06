Una garanzia di nome Szczesny. Ne è convinto Massimiliano Allegri, che per la prossima stagione punta forte sul polacco confermato tra i pali senza il minimo dubbio. Fino a qualche settimana fa si rincorrevano le voci di una possibile cessione dell'ex portiere della Roma e del conseguente assalto a Gigio Donnarumma che a fine mese si svincolerà dal Milan. Uno dei migliori portieri italiani, classe '99, a parametro zero? Un'occasione da non perdere.



SI' A WOJCIECH, NO A GIGIO - Questo il pensiero di molti ma non del nuovo allenatore della Juventus, che nel summit alla Continassa insieme alla dirigenza era stato chiaro: Donnarumma non interessa, il titolare è e resterà Szczesny. Giusto così. Perché effettivamente il portiere è uno dei pochi ruoli in cui la Juve è coperta; per il titolare almeno, perché dopo l'addio di Buffon servirà andare sul mercato per trovare un vice. Ma questo è un altro discorso. Considerando l'ingaggio che percepirà Gigio al Psg - circa 17 milioni di euro all'anno - anche i dirigenti bianconeri avranno fatto un sospiro di sollievo quando Allegri ha detto di non voler fare alcun tentativo per Donnarumma. ALL'EUROPEO - Così le voci di un possibile addio di Szczesny - c'erano alcuni club della Premier su di lui, si era parlato anche di un'ipotesi Roma - si sono subito interrotte e ora il polacco è concentrato sull'Europeo con la sua nazionale. A proposito: non è andato benissimo il debutto di oggi, la Polonia ha perso con la Slovacchia e Wojciech è diventato il primo portiere a farsi un autogol nella storia della competizione. Allegri fa spallucce e sorride, il titolare della Juve sarà - ancora - lui.