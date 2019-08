Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del big match contro il Napoli di sabato sera, in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium. Queste le sue dichiarazioni:



NAPOLI - "Dobbiamo giocare due volte contro il Napoli in questo campionato, non cambia che sia alla seconda giornata o in un altro momento. Sono partite importanti, il Napoli ci ha sempre dato fastidio in questi ultimi anni, ma non vediamo l'ora di essere in campo".



SARRI - " "Stiamo lavorando tanto, molto bene. Stiamo cambiando stile di gioco, vedo la Juventus con un grande futuro con Sarri. E' cambiato tanto, lavoriamo molto di più con la palla, stiamo con la linea difensiva molto più alta per pressare gli avversari. Facciamo tanta tattica negli allenamenti per capire il pensiero del mister. Lo staff è molto forte e gestisce bene il gruppo, in queste due settimane non è cambiato tanto, anche se è sempre meglio averlo con noi".​