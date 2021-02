Wojciech Szczesny è tra i candidati a diventare il miglior portiere del campionato. Il polacco è cresciuto molto in bianconero dal suo arrivo dalla Roma, e ora è in corsa insieme all'estremo difensore del Milan Gigio Donnarumma e quello dell'Inter Samir Handanovic per vincere il premio che verrà consegnato in occasione del Gran Galà del Calcio AIC (Associazione Italiana Calciatori) del 2021. Sfida nella sfida tra te portieri che si stanno giocando lo scudetto con le rispettive squadre.