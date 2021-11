"Buone sensazioni in allenamento"

Questo il messaggio pubblicato da Wojciech Szczesny su Instagram con la nazionale polacca. Il portiere della Juventus non ha giocato il match vinto dai bianconeri contro la Fiorentina a causa di una botta al costato presa in allenamento. Szczesny era considerato da monitorare e valutare per le sfide della Polonia contro Andorra e Ungheria, tuttavia questo post promette molto bene sulle sue condizioni: