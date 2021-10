, portiere che con Wojciech Szczesny ha condiviso non solo la nazionale polacca ma anche l'Arsenal, ha disputato contro San Marino. Oltre al tributo di tutto lo stadio di Varsavia, Fabianski ha pure incassato questo bel messaggio social da Szczesny: "Caro Lukasz, è stato un lungo viaggio. Una volta giocavo io, una volta tu, ma oggi è tutta tua! Anche se sei troppo modesto per ammetterlo, sei speciale e prezioso: grazie per come ci siamo motivati a vicenda e per quanto abbiamo lavorato insieme!"