Tra i giocatori con il contratto in scadenza nel 2025 c'è Szczesny; il polacco è uno di quelli con l'ingaggio più alto della rosa della Juventus. Il club vorrebbe spalmare il costo prolungando il contratto del portiere. Attualmente Szczesny guadagna 6,5 milioni di euro all'anno. Come scrive il Corriere dello Sport, "Il portiere nicchia e potrebbe rimanere anche con il contratto in scadenza". In casa Juve sono tanti i giocatori nella stessa situazione, ovvero a cui rimane un solo anno di contratto e che dovranno quindi discutere con la società come impostare il futuro.