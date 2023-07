Le parole dial canale Twitch dellaCLEAN SHEET - Una stagione intera senza prendere gol? Ho fiducia in me ma non così tanta.PARATA PIU' DIFFICILE - Contro il Cagliari nel 2019, o la parata sul rigore di Messi al MondialeROUTINE PRE MATCH - Medito, ho bisogno di riposoGIOCATORE PIU' DIFFICILE DA AFFRONTARE IN ALLENAMENTO - Chiesa, è potente. Anche Kostic.SCHERZI - Io non ne faccio. Li faceva Cuadrado, ora li fa Gatti anche se non te lo aspetteresti, o Pinsoglio. io non ne faccio onestamente, sono più noioso.MIGLIOR RISTORANTE A TORINO - Condividere.PERIN O PINSOGLIO CHI E' PIU' MATTO - Non c'è mai un momento senza, direi tutti e due uguali, non smettono mai.MIGLIOR PARTITA - Molte delle partite che preferisco poi abbiamo perso, è una conseguenza perchè sono stato molto impegnato. Direi contro l'Argentina al Mondiale. Alla Juve c'erano Bonucci, Chiellini, Barzagli, Lichtsteiner e a volte dicevo: ragazzi, mi pagano per fare qualcosa. Ma mi piaceva rilassarmi, preferisco il risultato di squadra alla performance personale.FORMAZIONE CONTRO IL MILAN - Non la so, so solo che gioco.FIGLIO - Ha mostrato un po' di talento, gli piace essere coinvolto. Ha talento nel golf.